Choque entre vecinos casi termina en pleito

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial entre vecinos de la colonia Héroes del 47 estuvo a punto de terminar en una pelea, luego de que una mujer acusara a otro conductor de intentar atropellarla durante el reclamo por los daños ocasionados.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas de este jueves, en el cruce de las calles Rosario y Jiménez, donde se reportó el choque entre dos camionetas.

La afectada señaló a su vecino Eduardo Castillo como el responsable de impactar su camioneta Super Duty blanca contra una Dodge RAM del mismo color. Según su versión, al reclamarle por los daños, Castillo presuntamente avanzó con la camioneta hacia ella, por lo que interpretó la maniobra como un intento de atropellamiento.

Ante la negativa del conductor para hacerse responsable de los daños, la mujer decidió solicitar la intervención de la Policía Municipal y realizó señalamientos contra su vecino.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se movilizaron hasta el lugar para tomar conocimiento y mediar en la situación. Sin embargo, al llegar, los involucrados informaron que ya no requerían la intervención de los oficiales.

Ambas partes habían llegado finalmente a un acuerdo para solucionar el conflicto, por lo que los agentes se retiraron del sitio sin necesidad de intervenir en la discusión que, por momentos, estuvo a punto de pasar de los golpes entre vehículos a los golpes entre vecinos.