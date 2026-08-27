Asalta tienda en Las Misiones; se lleva 270 pesos

MONCLOVA, COAH.- Con apenas unos cientos de pesos como botín, un solitario delincuente logró escapar de una tienda de conveniencia de la colonia Las Misiones, luego de amenazar a los trabajadores durante la noche del miércoles.

El atraco ocurrió minutos antes de la medianoche, en un establecimiento ubicado sobre la calle La Fátima, en su cruce con San Antonio, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal tras recibirse el llamado de auxilio.

Descripción del Delincuente

De acuerdo con los empleados, el responsable era un hombre de aproximadamente 20 a 27 años, quien ingresó al negocio portando una chaqueta azul, short beige y una capucha camuflada.

El sujeto se dirigió directamente hacia el área de cajas y amagó a los trabajadores para exigirles el dinero producto de las ventas. Ante el temor de que cumpliera sus amenazas, los empleados le entregaron alrededor de 270 pesos en efectivo.

Con el pequeño botín en su poder, el delincuente salió del establecimiento y emprendió la huida hacia rumbo desconocido.

Respuesta Policial

Los trabajadores solicitaron inmediatamente el apoyo mediante el 911, por lo que policías municipales acudieron rápidamente al sitio. Sin embargo, para cuando llegaron, el asaltante ya había tenido tiempo suficiente para desaparecer.

Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al establecimiento para tomar conocimiento de lo ocurrido y comenzar con las indagatorias.

Los agentes revisaron las cámaras de vigilancia del negocio con la finalidad de obtener imágenes que permitan identificar al responsable, además de orientar a los afectados para que presentaran la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.