Roba adolescente moto a abuelito

FRONTERA, COAH.- La rápida movilización de elementos de la Policía Municipal permitió recuperar una motocicleta que había sido reportada como robada de un domicilio de la colonia La Sierrita, además de asegurar a un menor señalado como presunto responsable.

El reporte fue realizado durante la mañana de este jueves por Roberto Mendoza, de 70 años, quien tiene su domicilio sobre la calle Allende. El septuagenario se percató de que su motocicleta había desaparecido del interior de su vivienda, por lo que solicitó la intervención de las autoridades.

Con las características de la unidad en mano, los oficiales, al mando del director de Seguridad Pública Gabriel Vázquez Ramírez, implementaron un operativo de búsqueda por distintos sectores, logrando ubicar poco después a Ever "N", quien circulaba a bordo de una motocicleta que coincidía con la descrita por el afectado.

Los policías procedieron al aseguramiento del adolescente y solicitaron la presencia del propietario, quien reconoció plenamente el vehículo como suyo. Ante ello, la motocicleta fue recuperada y quedó bajo resguardo mientras se realizaban los procedimientos correspondientes.

El menor fue trasladado a las instalaciones de la comandancia municipal y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público especializado, autoridad que determinaría su situación legal por los hechos. Finalmente, la motocicleta fue entregada nuevamente a Roberto Mendoza, quien pudo recuperar su vehículo gracias a la intervención de los elementos municipales.