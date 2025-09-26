Provoca paisano choque

NADADORES, COAH. – Un aparatoso percance vial se registró la mañana de este viernes sobre la carretera 30, a la altura del Monumento de El León, cuando un paisano que conducía una camioneta remolcando una traila invadió un carril de manera imprudente y cerró el paso a un auto compacto.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la unidad responsable fue una Ford King Ranch modelo 2012 en color blanco, con placas BN2-8979 del estado de Texas, que arrastraba una enorme traila cargada con muebles, tanques de gas y otros artículos.

El conductor fue identificado como Jesús Torres Serna, de 56 años de edad y con domicilio en el estado de Texas, quien se desplazaba con dirección al poniente pero al llegar al monumento intentó retornar hacia San Buenaventura sin fijarse en la circulación trasera.

La maniobra imprudente provocó que invadiera abruptamente el carril contrario, justo en el momento en que un Chevrolet Beat en color rojo, con placas FPL-190-A, circulaba por el sector.

La conductora del coche no tuvo oportunidad de frenar y terminó impactando directamente contra la estructura metálica de la traila.

El fuerte golpe dejó cuantiosos daños materiales en ambos vehículos y dejó lesionada a la afectada, por lo que testigos que presenciaron la colisión alertaron a las autoridades y cuerpos de rescate.

Oficiales municipales se presentaron en el sitio para resguardar el área y tomar conocimiento del accidente.

Finalmente, los oficiales elaboraron el parte correspondiente y el caso fue turnado a las instancias competentes, donde se deslindarán responsabilidades.