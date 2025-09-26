Joven que buscaba brillar como ´influencer´ se hace famosa por chocar

La joven que buscaba brillar como 'influencer' terminó bajo los reflectores de las redes sociales, no por su contenido sino tras un aparatoso choque en Monclova.

BRENDA REBOLLOSO MONCLOVA, COAH.- El destino le jugó una mala pasada a Deisy Daniela Correa Luna, de 19 años, quien logró la fama, pero de la peor manera: lesionada en el pavimento tras estrellarse con su motocicleta contra una camioneta en la colonia Calderón. El accidente ocurrió la tarde de este viernes en el cruce de la calle 12 con 19, cuando la joven conducía su Italika DM-150 modelo 2025, en color rojo. En cuestión de segundos pasó de buscar "likes" en redes a convertirse en el centro de atención de vecinos y curiosos que corrieron a grabar la escena. El otro protagonista de esta historia fue Óscar Daniel Santillana Martínez, de 51 años, con domicilio en el Fraccionamiento Colinas de Santiago, quien al volante de su Chevrolet Tornado negra, modelo 2015, decidió estacionarse sin fijarse en su entorno. La maniobra imprudente le cerró el paso a la joven motociclista, que terminó impactándose de lleno contra la unidad. Deisy Daniela acabó tendida en el asfalto, con lesiones que ameritaron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un hospital. Mientras tanto, los vecinos comentaban que "al menos ya será famosa", aunque no precisamente por sus videos, sino por el accidente. Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de levantar el parte correspondiente y confirmaron que la falta de precaución del automovilista fue determinante en el percance. El saldo: una motociclista lesionada, daños materiales y la confirmación de que los reflectores no siempre llegan como uno espera.