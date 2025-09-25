Taxista Lleva a Joven a Celdas de Comandancia en Monclova por Negativa de Pago

MONCLOVA, COAH.- Un joven identificado como Gonzalo Lira Tovar, de 18 años, terminó en las celdas de la Comandancia Municipal luego de negarse a pagar el servicio de taxi que había solicitado.

De acuerdo con el reporte, el sujeto pidió al taxista que lo trasladara a varios puntos de la ciudad, pero al momento de cobrarle la tarifa se negó a liquidarla. Ante la situación, el chofer decidió llevarlo hasta las instalaciones de la Comandancia ubicada en el cruce de las calles Hidalgo y Pípila del Centro.

Ahí, elementos de la Policía Preventiva intervinieron y procedieron con la detención de Gonzalo, quien fue ingresado a los separos bajo el cargo de alterar el orden y negarse a cubrir la cuenta del servicio.

El afectado señaló que decidió no dejar pasar el abuso, ya que su trabajo depende de cumplir con los viajes y cobrar lo justo por ellos.