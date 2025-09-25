Fuerte altercado en Monclova termina con taxista arrestado

MONCLOVA, COAH.- Manuel Baltazar, taxista de la localidad, terminó detenido luego de protagonizar una fuerte discusión con elementos de seguridad en la comandancia y en el área de Transporte y Vialidad, sobre la calle Hidalgo.

El hecho ocurrió la tarde del jueves, cuando el ruletero acudió molesto debido a una infracción de tránsito que le había sido aplicada en el día. Al reclamar a los oficiales, Manuel comenzó a alterar el orden y presuntamente lanzó amenazas contra los oficiales.

Ante la situación, los uniformados decidieron intervenir y asegurarlo para ponerlo tras las rejas.

Posteriormente, el taxista fue consignado ante el Ministerio Público bajo el cargo de amenazas y/o lo que resulte, donde se resolverá su situación legal.