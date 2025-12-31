Conductora ignora semáforo y provoca choque

Un aparatoso accidente vial dejó varios lesionados y cuantiosos daños materiales luego de que una conductora ignorara el cambio de luz de un semáforo en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Zacatecas, en la colonia Chamizal.

El percance ocurrió minutos antes del mediodía de este miércoles, movilizando a paramédicos del GRUM y de la Cruz Roja Mexicana, así como a elementos del Departamento de Control de Accidentes, debido a la magnitud del impacto y al número de personas involucradas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la conductora de una Chevrolet HHR modelo 2011, identificada como Diana Guadalupe López Rodríguez, de 39 años, circulaba por la calle Zacatecas con dirección al sur y se dirigía a desayunar con su familia. Al llegar al cruce con el bulevar Benito Juárez, no se percató de que la luz del semáforo ya había cambiado, por lo que se atravesó en la intersección.

El accidente ocurrió minutos antes del mediodía en el cruce del bulevar Benito Juárez.

En ese momento, una camioneta Nissan NP-300 que circulaba con preferencia de paso sobre el bulevar Juárez se impactó contra la HHR, golpeándola de costado y proyectándola hasta la banqueta de la Escuela Secundaria Juan Gil González número 1, donde terminó detenida con severos daños.

Debido al fuerte choque, resultaron lesionados los ocupantes de ambos vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para brindar atención prehospitalaria en el sitio.

Paramédicos de GRUM y Cruz Roja atendieron a los lesionados en el lugar del choque.

La responsable viajaba acompañada de su madre, Margarita Rodríguez Ortiz, de 65 años de edad, así como de su cuñada y dos menores, quienes fueron valorados por paramédicos tras el impacto, principalmente por golpes y el fuerte susto.

El conductor de la Nissan NP-300 fue identificado como Omar Emmanuel Gutiérrez Escamilla, de 40 años, quien iba acompañado por su copiloto, Mónico Hilario Aguilar, de 58 años, ambos con lesiones que ameritaron atención médica.

La conductora y sus acompañantes sufrieron lesiones menores tras el impacto.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y establecieron como causa del accidente el no respetar el cambio de luz del semáforo. Posteriormente, ambas unidades fueron retiradas del lugar con el apoyo de grúas, ya que presentaban daños considerables.