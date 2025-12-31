Bomberos controlan incendio en vivienda en colonia Rogelio Montemayor

Cuando el reloj apenas avanzaba en las primeras horas del último día del año, un corto circuito desató un incendio dentro de una vivienda de la colonia Rogelio Montemayor, provocando momentos de angustia para una familia y la inmediata movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Policía Preventiva.

El siniestro se registró alrededor de las 09:27 horas de este miércoles 31 de diciembre, en un domicilio ubicado sobre la calle Luis Cavazos Longoria número 1310, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar una intensa columna de humo saliendo del interior de la casa.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia se entrevistaron con el propietario, Carlos Macías, quien relató que se encontraba dentro de una habitación cuando comenzó a percibir un fuerte olor a humo proveniente de otro cuarto. Al salir a verificar, observó que una de las habitaciones ya se encontraba envuelta en humo, por lo que de inmediato solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Acciones de la autoridad

Elementos de Protección Civil, así como personal del Cuerpo de Bomberos ingresaron al inmueble y confirmaron que el fuego se concentraba en un cuarto ubicado en el costado del domicilio. Tras realizar un recorrido de seguridad y descartar la presencia de tanques de gas o personas lesionadas, los vulcanos procedieron a combatir el incendio.

Para sofocar las llamas, los vulcanos realizaron maniobras al interior de la vivienda y aplicando posteriormente maniobras de ventilación, logrando controlar la situación y evitar que el fuego se propagara al resto del inmueble.

El incendio consumió en su totalidad la habitación afectada, dejando severos daños materiales, principalmente en diversos artículos domésticos como electrodomésticos, un televisor, puertas, ropa diversa, una cajonera, una mesa y un colchón. Afortunadamente, el matrimonio que habita la vivienda junto a sus hijos —identificados como Gisela Jobana Vélez García, de 28 años; Carlos Alberto Macías, de 31; y los menores Rebeca 'N' de tres años, y Roberto 'N', de seis— resultaron ilesos.

Detalles confirmados

Oficiales de la Policía Preventiva acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y resguardar el área, mientras que personal de Protección Civil confirmó que el incendio quedó completamente controlado, sin que se registraran riesgos posteriores.

El incidente cerró el año con un fuerte susto para la familia, recordando que, incluso en las últimas horas del calendario, un descuido o falla eléctrica puede convertir la tranquilidad del hogar en una escena de emergencia. Autoridades reiteraron el llamado a revisar instalaciones eléctricas y extremar precauciones, especialmente en estas fechas.