Motociclista lesionado tras choque en pleno Centro

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este miércoles luego de estrellarse contra un automóvil cuyo conductor le quitó el derecho de paso al atravesarse en su trayectoria, en un accidente registrado en calles de la Zona Centro que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El percance ocurrió alrededor de las 07:00 horas en la intersección de las calles Teotihuacán y Venustiano Carranza, cuando un vehículo Chevrolet Aveo, modelo 2017, color negro y sin placas, circulaba por Teotihuacán. Al llegar al cruce con Venustiano Carranza, su conductor no extremó precauciones y terminó atravesándose al paso de una motocicleta que avanzaba con preferencia.

Debido a la maniobra, el motociclista no logró frenar a tiempo y se impactó contra el costado derecho del automóvil, saliendo proyectado contra el pavimento y resultando con lesiones en distintas partes del cuerpo, principalmente en los brazos, que generó alarma entre peatones y automovilistas que transitaban por el sector.

El conductor del Aveo fue identificado como José Guadalupe Amaro Aranda, de 59 años de edad, con domicilio en la calle Paseo de los Álamos número 433, en la colonia Miravalle 2. Mientras que el motociclista lesionado responde al nombre de Francisco Martín Ledezma Ramos, de 59 años, vecino de la calle 33 número 1025, en la colonia Guerrero, quien tripulaba una motocicleta Kurazai Atom, modelo 2018, con placas 74ALV1.

Tras ser alertadas las autoridades, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para abanderar el área y evitar otro percance, además de solicitar el apoyo de una ambulancia. Paramédicos arribaron minutos después para brindar atención prehospitalaria al motociclista, quien presentaba diversas molestias físicas, siendo trasladado a un hospital para su valoración médica.

En tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que el conductor del Aveo fue llevado a la Comandancia Municipal, donde se definiría su situación legal conforme al resultado de las investigaciones.

El accidente dejó como saldo daños materiales considerables y una persona lesionada, reavivando el llamado de las autoridades a respetar los señalamientos viales y extremar precauciones, especialmente en cruces del primer cuadro de la ciudad.