Choque en Frontera: madre e hijas involucradas

FRONTERA, COAH.— Momentos de angustia vivió una joven madre de familia la noche de ayer luego de verse involucrada en un accidente vial mientras circulaba con sus dos pequeñas hijas sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Frontera.

El percance ocurrió cuando Elizabeth Loyola Cigarróa, de 25 años de edad, conducía un automóvil Nissan Sentra color negro por la mencionada vialidad acompañada de sus dos hijas menores, de dos y siete años.

De acuerdo con los primeros reportes, al desplazarse por el Libramiento y llegar a la altura de una conocida embotelladora ubicada en ese sector, la conductora perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo terminara impactándose contra el camellón central.

Tras el fuerte golpe, el automóvil quedó atravesado y detenido sobre la vialidad, lo que generó alarma entre automovilistas que transitaban por el lugar, quienes rápidamente reportaron el incidente a los números de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención en el lugar tanto a la conductora como a sus dos pequeñas hijas.

Afortunadamente ninguna de las menores presentó lesiones de gravedad, aunque la madre sufrió una fuerte crisis nerviosa tras el aparatoso percance.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila también acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente.

De acuerdo con la información preliminar, todo indica que la pérdida de control del vehículo fue la causa del choque contra el camellón central.

Una vez concluidas las diligencias, los oficiales ordenaron el retiro del automóvil siniestrado para restablecer la circulación en ese tramo del libramiento.

El incidente dejó daños materiales y momentos de tensión para la joven madre y sus hijas, quienes finalmente lograron ser estabilizadas en el lugar por los socorristas.