Colisión entre vehículos en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La falta de precaución al conducir provocó un accidente vial la tarde de este sábado sobre el bulevar Harold R. Pape, donde una conductora terminó siendo impactada por otra unidad tras incorporarse sin tomar las debidas precauciones.

El percance se registró cerca del cruce con la calle Venustiano Carranza, cuando Leslie Limón, quien conducía un Volkswagen EOS color negro, intentó incorporarse al bulevar sin advertir la cercanía de otro vehículo que circulaba por la transitada arteria.

Debido a esta maniobra, la conductora terminó impactando una Toyota RAV4 color gris, que era manejada por Héctor Treviño, de 66 años de edad, quien no logró evitar la colisión.

Tras el impacto, ambas unidades resultaron con daños materiales, por lo que el conductor afectado decidió orillarse a un costado de la vialidad y solicitar la intervención de las autoridades para que tomaran conocimiento de lo ocurrido.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio minutos después, luego de ser notificados por oficiales de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de abanderar el área para evitar que se registrara otro percance mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Los peritos realizaron el croquis del accidente y recopilaron la información necesaria para determinar la mecánica del choque y delimitar las responsabilidades.

De acuerdo con el informe preliminar, la conductora del Volkswagen habría provocado el percance al incorporarse sin extremar precauciones, por lo que tendría que responder por los daños ocasionados en la camioneta.

Finalmente, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.