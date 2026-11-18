ESTACIÓN HERMANAS, MPO. DE ESCOBEDO, COAH.- Un conductor de 58 años recibió asistencia médica luego de protagonizar un accidente vial sobre la carretera federal 57, en el que se vio involucrada una camioneta Dodge Ram Longhorn, durante la mañana de este miércoles.

El percance fue reportado a la altura del kilómetro 47, en las inmediaciones de Estación Hermanas, lo que generó la movilización de distintas corporaciones de auxilio para atender la emergencia y verificar el estado de salud del automovilista.

Al llegar al sitio, los rescatistas localizaron la camioneta y a Luis "N", de 58 años, originario de Piedras Negras, quien se desplazaba desde aquella ciudad con destino a Monclova cuando ocurrió el incidente.

Paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC) se encargaron de realizarle una valoración y proporcionarle atención prehospitalaria en el lugar. En las labores de apoyo también participaron elementos de Bomberos y Protección Civil de Escobedo.

Por su parte, oficiales de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes, a fin de establecer las circunstancias en que ocurrió.

Hasta el momento, no se dieron a conocer mayores detalles sobre la mecánica del percance ni sobre la existencia de otros vehículos involucrados.