MONCLOVA, COAH.- Una maniobra para ingresar al estacionamiento de un plantel educativo terminó en un choque sobre la avenida Leandro Valle, luego de que una conductora presuntamente se atravesara sin tomar las precauciones necesarias y le quitara el paso a otro automovilista.

El percance se registró alrededor de las 07:30 horas de este miércoles, antes de llegar al cruce con el bulevar Ejército Mexicano, en las inmediaciones del Cobac Prepa 24.

Detalles del accidente

Sandra García conducía un Chevrolet HHR color arena, de procedencia extranjera, y al incorporarse desde el bulevar Ejército Mexicano hacia la avenida Leandro Valle intentó ingresar al estacionamiento de la preparatoria.

Sin embargo, durante la maniobra se atravesó en la trayectoria de un Hyundai Sonata gris, manejado por Francisco Rodríguez, quien no logró evitar la colisión y terminó impactando con la parte frontal de su vehículo el costado derecho del Chevrolet.

El encontronazo dejó daños materiales en ambas unidades, aunque no se reportaron consecuencias de mayor gravedad.

Procedimiento posterior al choque

Tras el accidente, elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento, recabar las versiones de los conductores y elaborar el peritaje correspondiente, con el propósito de establecer quién deberá responder por las afectaciones.

Finalmente, ambos involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los gastos de reparación de los vehículos.