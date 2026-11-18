MONCLOVA, COAH.- Un reclamo por un supuesto billete falso terminó por generar la movilización de las autoridades municipales en una sucursal de la financiera Abordo, luego de que Sonia Gómez exigiera que le repusieran los 500 pesos que, aseguró, recibió durante una operación realizada días atrás.

El conflicto se presentó alrededor de las 11:30 horas de este martes, en el establecimiento ubicado sobre la calle Hidalgo, en plena Zona Centro, donde Sonia Gómez acudió para solicitar una solución después de descubrir que uno de los billetes que le entregaron presuntamente era apócrifo.

La mujer explicó que el pasado domingo acudió a cambiar un vale por 11 mil pesos. Según su versión, recibió 10 mil pesos en billetes de 100 pesos y otros dos billetes de 500; sin embargo, al revisar posteriormente el dinero, detectó que uno de estos últimos no era auténtico.

La afectada señaló que se percató de la presunta falsedad hasta el lunes, pero debido al día festivo y al cierre de la sucursal por el puente, no pudo acudir a reclamar sino hasta este martes.

El incidente en la financiera Abordo

Al regresar al establecimiento, pidió que le cambiaran el billete, pero se encontró con la negativa del personal. El gerente le habría explicado que esa situación no podía haber ocurrido, pues los billetes que reciben y entregan son revisados para evitar precisamente ese tipo de irregularidades.

La respuesta no dejó conforme a la clienta, quien solicitó la intervención de las autoridades para dejar constancia de su inconformidad y manifestó que acudiría ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente para que se investigue cómo llegó el supuesto billete falso a sus manos y, en su caso, recuperar los 500 pesos que considera haber perdido en la operación.