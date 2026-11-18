MONCLOVA, COAH.- Una mañana que transcurría con normalidad para una familia que se dirigía a la escuela terminó en un aparatoso accidente, luego que un automóvil chocara por alcance contra la unidad en la que viajaban y terminara volcado sobre la avenida 4, en la colonia Obrera Sur. El percance dejó tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró a un costado de la primaria Adolfo López Mateos, en un horario de intenso movimiento vehicular por el traslado de estudiantes, lo que provocó preocupación entre los padres de familia que se encontraban en los alrededores.

Detalles del accidente

Según el relato de Martín de la Torre, conductor de un Dodge Stratus gris, circulaba con dirección al poniente cuando, antes de llegar al cruce con la calle Secundaria 4, fue impactado violentamente en la parte posterior por un Mazda 3 rojo.

En el Stratus viajaban su esposa, Graciela de León, sus nietos Victoria "N", de seis años; Sebastián "N", de ocho, y Axel "N", de 11, además de otros familiares. Todos se dirigían a sus actividades escolares cuando ocurrió el choque.

El Mazda era conducido por José Gloria, de 31 años, quien presuntamente circulaba a velocidad inmoderada y habría perdido el control luego de quedarse dormido al volante. Tras el impacto, el vehículo salió proyectado y terminó volcado sobre el pavimento, con las cuatro ruedas hacia arriba.

El conductor y su acompañante quedaron atrapados en el interior, por lo que varios padres de familia que presenciaron el accidente se acercaron para auxiliarlos y consiguieron sacarlos antes de que arribaran los cuerpos de emergencia.

Atención médica y consecuencias

Paramédicos de Cruz Roja y elementos de Bomberos acudieron al sitio para atender a los involucrados. Victoria, de seis años, presentó lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, mientras que Sebastián "N", Fernanda "N" y Axel "N" fueron valorados en el lugar y no requirieron atención hospitalaria.

El copiloto del Mazda también sufrió diversos golpes y fue llevado a un nosocomio para una revisión médica más detallada.

Elementos de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y cerraron momentáneamente la circulación en el cruce de avenida 4 y calle Secundaria 4, mientras los equipos de emergencia realizaban sus labores y se retiraban los vehículos.

Las autoridades efectuaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades. En tanto, los conductores quedaron sujetos al procedimiento para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.