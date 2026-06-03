Cierran IMSS por presunto robo de un recién nacido

Una intensa movilización de seguridad se registró este miércoles en el Hospital General de Zona 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tehuacán, luego de que se reportara la presunta desaparición de un recién nacido dentro de las instalaciones.

La situación llevó a la activación del denominado Código Rosa, protocolo diseñado para la búsqueda inmediata de bebés y menores de edad ante casos de extravío, ausencia o posible sustracción en unidades médicas.

Acciones de la autoridad

Como parte de las medidas de seguridad, el hospital restringió el acceso y la salida de personas, incluyendo derechohabientes, personal médico y pacientes que acudían a consultas o estudios programados. La medida se implementó mientras se desarrollaban las labores de localización del menor.

De acuerdo con información que circuló entre usuarios y personas presentes en el lugar, al momento de los hechos no se tenía conocimiento sobre el paradero del recién nacido, por lo que se desplegaron los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias.

Detalles confirmados

En el exterior del inmueble permanecieron elementos de Seguridad Pública de Tehuacán y de la Policía Estatal, quienes se mantuvieron atentos para brindar apoyo en caso de ser requerido. Sin embargo, se informó que el acceso al hospital continuó bajo control del personal de seguridad interna.

El Código Rosa forma parte de los mecanismos de respuesta del IMSS para actuar de manera inmediata ante la desaparición o posible robo de niñas y niños dentro de sus instalaciones, con el objetivo de agilizar su localización y resguardar la integridad de los menores.