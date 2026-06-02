Azota joven de moto, al pasar bordo

MONCLOVA, COAH.- Una joven motociclista resultó lesionada y terminó hospitalizada la mañana de este martes, luego de sufrir una aparatosa caída cuando circulaba por calles del Fraccionamiento Los Cedros, movilizando a paramédicos de Cruz Roja Mexicana y a las autoridades.

El accidente se registró alrededor de las 06:30 horas en el cruce de las calles Sección 147 e Islas Canarias, donde vecinos reportaron a una mujer tendida sobre el pavimento tras derrapar violentamente de su motocicleta.

La lesionada fue identificada como Yamile Flores, de 22 años de edad, quien conducía una motocicleta por dicho sector cuando, presuntamente, perdió el control de la unidad al pasar sobre un bordo.

De acuerdo con testigos, la joven circulaba a una velocidad considerable cuando la suspensión de la motocicleta se desestabilizó al cruzar el reductor de velocidad, provocando que perdiera el control del manubrio y fuera proyectada de manera violenta hacia la carpeta asfáltica.

El impacto fue severo. La motociclista cayó de lleno sobre el pavimento y se deslizó varios metros, sufriendo golpes y abrasiones en distintas partes del cuerpo, además de un fuerte golpe en la cabeza que generó preocupación entre quienes presenciaron el accidente.

Personas que transitaban por el lugar solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando minutos después paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Tras una valoración inicial, los socorristas determinaron que era necesario trasladarla al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una revisión médica más exhaustiva y descartar lesiones internas o algún traumatismo de consideración derivado del fuerte golpe recibido.

Antes de la llegada de las autoridades, familiares de la joven retiraron la motocicleta del lugar del accidente, mientras que la lesionada permanecía bajo atención médica especializada.

Las autoridades recomendaron a los conductores de motocicletas extremar precauciones y moderar la velocidad, especialmente al transitar por sectores donde existen bordos o irregularidades en la carpeta de rodamiento.