Fumigación en Estancias de Santa Ana tras tragedia

La Secretaría de Salud desplegó desde temprana hora de este martes una jornada intensiva de fumigación y control de vectores en la colonia Estancias de Santa Ana, principalmente sobre la calle Hidalgo, donde vivía Cristian, el menor de 11 años que falleció a causa de rickettsiosis.

Las acciones incluyeron fumigación, entrega de abate, eliminación de posibles criaderos, así como labores de concientización entre los vecinos, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios y prevenir nuevos casos en el sector.

El operativo se concentró en la zona donde residía el menor, como parte de las medidas implementadas por las autoridades de salud tras confirmarse la enfermedad que le arrebató la vida.

Fue cerca de las 5:00 de la mañana cuando iniciaron los trabajos de fumigación, lo que fue bien recibido por los habitantes del sector, quienes agradecieron la intervención debido a las condiciones de riesgo en la zona. A escasos metros del domicilio se ubica un jardín de niños, además del río Monclova, donde se reportan descargas de aguas negras, y la cercanía con el panteón Sagrado Corazón de Jesús.

Vecinos señalaron que, desde el pasado jueves, día en que se registró el fallecimiento del menor, se ha observado la presencia constante de personal de salud realizando labores sanitarias en Estancias de Santa Ana, mismas que continúan hasta este martes como parte de un operativo permanente para proteger a la población.