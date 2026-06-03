Monclova: agresión por celular provoca intervención policial

MONCLOVA COAH.-La tranquilidad de la noche se rompió en el fraccionamiento Los Álamos cuando una aparente discusión de pareja escaló hasta convertirse en un caso de violencia doméstica que requirió la intervención inmediata de las autoridades.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la medianoche en una vivienda ubicada sobre la calle 8, entre las calles 5 y 7, donde vecinos y testigos alertaron sobre una situación de conflicto al interior del domicilio.

Elementos de Seguridad Pública se movilizaron hasta el lugar para atender el reporte y, al arribar, localizaron a una mujer que señaló haber sido víctima de una agresión por parte de su pareja sentimental.

De acuerdo con la versión proporcionada a los oficiales, todo comenzó cuando observó a su compañero utilizando de manera insistente su teléfono celular. La curiosidad por conocer el contenido que mantenía su atención la llevó a solicitarle el aparato para revisarlo.

La petición provocó una reacción violenta. Según el testimonio recabado por los agentes, el hombre respondió con hostilidad, elevó el tono de la discusión y posteriormente pasó de las palabras a la agresión física.

Ante la situación, la afectada solicitó apoyo a los cuerpos de seguridad para evitar que el conflicto continuara escalando dentro de la vivienda.

Tras controlar la situación y entrevistar a ambas partes, los oficiales procedieron con la detención del señalado como responsable, quien fue asegurado y trasladado a las instalaciones preventivas para quedar a disposición de la autoridad correspondiente.

Lo que comenzó como una simple petición para revisar un teléfono terminó con una intervención policiaca, una denuncia por violencia familiar y una noche tras las rejas para el presunto agresor.