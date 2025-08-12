Acusan a tendero de abusar de niña en la colonia Guerrero

MONCLOVA, COAH.– La denuncia de una madre del sector oriente movilizó a elementos de la Policía Municipal y de la Policía Violeta, luego que su hija de 10 años confesó haber sido abusada sexualmente por el dueño de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Guerrero.

Los hechos ocurrieron alrededor de la medianoche de este martes cuando la menor, identificada como Yareli "N", rompió en llanto y confesó a su madre lo que le pasó por la tarde cuando acudió a la "Miscelánea Rosi", localizada en la avenida Sur y calle 15.

De acuerdo con el relato de su madre, Diana Patricia Cárdenas Flores, el comerciante, identificado como Santos Alarcón, cerró la puerta de la tienda, abrazó a la menor por la espalda, le tapó la boca mientras la tocaba indebidamente.

Ante la confesión de la niña, la mujer pidió el apoyo de las autoridades. Al arribo de la Policía, el presunto agresor únicamente se asomó desde el interior del establecimiento, negándose a salir, lo que provocó la indignación de la madre, quien advirtió que permanecería afuera de la tienda y que, de no actuar la autoridad, haría justicia por mano propia.

El caso fue canalizado a las autoridades correspondientes, quienes se encargaran de dar seguimiento al caso y se determinarán las acciones legales correspondientes.