Trailero pierde la vida en volcadura en carretera estatal de Coahuila

CANDELA, COAH.– Una tragedia sacudió la carretera estatal número 24 la tarde de este jueves, luego de que un trailero identificado como José Elías Alvarado Ledezma, de 35 años, perdiera la vida tras volcar y quedar prensado dentro de la cabina del pesado vehículo que conducía.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:15 horas en el kilómetro 63 de la mencionada vía, cuando el operador, quien se dirigía rumbo a Nuevo Laredo, Tamaulipas, salió abruptamente de la carretera. En su intento por reincorporarse al asfalto, la mole cargada con placas de acero y vigas volcó aparatosamente, dejando atrapado al conductor.

La emergencia generó la movilización inmediata de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Monclova, quienes con apoyo de las "quijadas de la vida" realizaron intensas maniobras de corte para intentar liberar al trabajador. Sin embargo, este ya no contaba con signos vitales.

Compañeros de José Elías llegaron a la escena y señalaron que apenas había iniciado su viaje tras salir de la empresa Transinternacional, con destino a la frontera tamaulipeca para descargar el material que transportaba. Una grúa fue necesaria para remover la plataforma, enderezar la cabina destrozada y finalmente rescatar el cuerpo.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al SEMEFO para la necropsia de ley.