Atacan a machetazos a adolescente en panteón de Frontera

FRONTERA, COAH.- Lo que debía ser una jornada de limpieza en el Panteón Dolores terminó en una agresión con arma blanca, luego de que un adolescente de 16 años fuera atacado por un grupo de jóvenes que irrumpió en el camposanto y lo lesionó con un machete.

Los hechos ocurrieron durante el día de ayer en el cementerio ubicado en la colonia Occidental, donde Ángel "N", vecino de la colonia Independencia, se encontraba realizando labores de limpieza cuando fue sorprendido por aproximadamente diez adolescentes y jóvenes que comenzaron a agredirlo.

Detalles de la agresión

En medio del ataque, uno de los involucrados habría utilizado un machete para herirlo en la muñeca derecha, provocándole una lesión que requirió atención de los cuerpos de emergencia.

El menor logró identificar a sus agresores y señaló que eran habitantes de la colonia Guadalupe Borja, información que fue proporcionada a los elementos de la Policía Municipal que acudieron a tomar conocimiento del caso.

Tras la movilización policiaca, los oficiales lograron detener a Daniel Alexis Mata, de 18 años, señalado como quien presuntamente utilizó el machete para atacar al adolescente. Además, otros dos menores de edad que habrían participado en la agresión también fueron asegurados.

Acciones de las autoridades

Personal de Protección Civil y Bomberos de Frontera brindó atención prehospitalaria a la víctima y confirmó que la herida en la muñeca derecha no ponía en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Por su parte, los tres señalados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación jurídica y deslindar las responsabilidades correspondientes.

El caso quedó bajo investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión ocurrida dentro del cementerio y establecer la participación de cada uno de los involucrados.