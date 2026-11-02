Motociclista de 74 años sufre lesión en la cabeza tras choque con un Nissan

FRONTERA, COAH.- Con una lesión en la cabeza y rumbo al hospital terminó un motociclista de 74 años, luego de protagonizar un accidente vial al chocar contra un automovil en calles de la colonia Occidental.

El percance se registró alrededor de las 11:46 horas de este lunes, en el cruce de la avenida Occidental y la calle Veracruz, donde se vieron involucrados una motocicleta Italika FT-125, color negro, y un Nissan sedán blanco, modelo 2008.

Identificación de los involucrados

El conductor de la motocicleta fue identificado como Juan Cedillo Urbina, de 74 años, con domicilio en la calle Porfirio Díaz, quien tras el impacto quedó lesionado y requirió asistencia médica.

El automovil era conducido por Martha Jiménez Jasso, de 32 años, residente de la calle Morelos, quien permaneció en el lugar mientras se atendía la emergencia.

Paramédicos acudieron para brindarle los primeros auxilios al adulto mayor y, debido a la lesión que presentaba en la cabeza, determinaron trasladarlo a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social para una valoración médica.

Causas del accidente

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos al departamento de Control de Accidentes, llegaron a bordo de la unidad 1066 para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el reporte oficial, la falta de precaución del motociclista fue señalada como la causa determinante del percance, por lo que los agentes realizaron las actuaciones necesarias para establecer las responsabilidades derivadas del choque.