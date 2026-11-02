Mueren dos maestros en choque en la 53

Jesús Pedraza Martínez y Nereida Martínez Lerma fallecieron tras un choque entre dos vehículos en el kilómetro 99 de la carretera Monclova-Monterrey. Una tercera persona resultó gravemente lesionada.

El accidente ocurrió en el kilómetro 99 de la carretera federal 53, en el tramo Monclova-Monterrey, donde dos docentes perdieron la vida.

Identificación de las víctimas

MINA, NUEVO LEÓN.- Dos maestros perdieron la vida y una tercera persona resultó gravemente lesionada tras un choque entre dos vehículos registrado en la carretera federal 53, en el tramo Monclova-Monterrey.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Pedraza Martínez y Nereida Martínez Lerma, ambos originarios de Linares, Nuevo León, quienes fallecieron a consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 99, donde las dos unidades colisionaron violentamente, dejando consecuencias fatales para sus ocupantes.

De acuerdo con los primeros reportes, los fallecidos se desempeñaban como docentes en la comunidad de Espinazo, perteneciente al municipio de Mina, donde desarrollaban su labor educativa. En el mismo percance, una tercera persona sufrió lesiones de gravedad.

Rescate y atención médica

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladada de emergencia a un hospital de Nuevo León para recibir atención médica especializada. Paramédicos de Protección Civil de Mina acudieron al sitio luego de recibir el reporte del accidente y desplegaron las maniobras de auxilio para atender a las víctimas.

También se presentaron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

Las labores de rescate y la intervención de las autoridades ocasionaron afectaciones a la circulación vehicular en este tramo de la carretera federal.

Hasta los primeros reportes no se habían establecido las causas del encontronazo ni se había proporcionado la identidad de la persona lesionada. La muerte de ambos docentes representa una tragedia para sus familias y para la comunidad educativa de Espinazo, donde prestaban sus servicios.