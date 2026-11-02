Le rompen la nariz al salir de su casa

Una agresión a las afueras de su propia vivienda terminó con un hombre de 39 años en el hospital y con una fractura en la nariz, luego de que presuntamente fuera golpeado por otro individuo en el sector oriente de Monclova.

El afectado fue identificado como Edgar Pecina, quien alrededor de las 10:12 horas de este lunes ingresó a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el personal médico detectó la lesión y dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con los primeros datos, el hombre habría sido agredido cuando se encontraba en el exterior de su domicilio. Sin embargo, no se dieron a conocer las circunstancias que originaron el ataque ni mayores características del presunto responsable.

Búsqueda del lesionado por parte de las autoridades

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron a la Clínica 86, ubicada en el cruce de las calles Guadalajara y Ocampo, en la colonia Mirador, con la intención de entrevistarse con el lesionado y conocer su versión de los hechos.

No obstante, al llegar los oficiales, Edgar Alejandro ya se había retirado del lugar, por lo que continuaron las indagatorias en la Clínica 7 del IMSS, ante la posibilidad de que hubiera sido trasladado a esa unidad médica.

Tampoco consiguieron localizarlo en ese segundo hospital, de manera que quedó pendiente obtener su declaración para establecer cómo ocurrió la agresión y contar con información que permita identificar al presunto atacante.

Por ahora, las autoridades no cuentan con mayores detalles sobre el incidente, mientras se espera que el afectado pueda proporcionar información para avanzar en el esclarecimiento del caso.