Accidente en Monclova: camión ICE de México volcado tras choque

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente vial registrado durante la tarde del sábado en el sector de Puerta 4 provocó una intensa movilización de cuerpos de rescate y corporaciones de seguridad, luego de que un camión de carga terminara volcado tras colisionar con un automóvil compacto.

El percance ocurrió cerca de las 18:30 horas sobre una transitada arteria del sector industrial. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, un automóvil Chevrolet Aveo blanco circulaba con dirección al bulevar Harold R. Pape cuando presuntamente invadió el carril de circulación opuesto.

Frente a esa maniobra se encontraba un camión Hino perteneciente a la empresa ICE de México, conducido por Ricard, de 26 años. Según la versión proporcionada por el operador, intentó esquivar al automóvil al percatarse de que éste se desplazaba peligrosamente hacia su trayectoria.

La maniobra no fue suficiente para evitar el impacto. El automóvil, manejado por Fernando, de 21 años, chocó contra la unidad de carga, desencadenando una reacción violenta que hizo perder el control del camión.

Tras el encontronazo, la pesada unidad giró bruscamente sobre sí misma y terminó volcada sobre la carpeta asfáltica. Su desplazamiento continuó varios metros más hasta estrellarse contra una malla ciclónica propiedad de Altos Hornos de México, ocasionando cuantiosos daños materiales.

Testigos alertaron de inmediato a los números de emergencia, provocando la rápida llegada de paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a los involucrados en el lugar del accidente.

Pese a la magnitud de la escena y a los severos daños observados en ambas unidades, ninguna persona resultó con lesiones de gravedad ni requirió traslado hospitalario.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y peritos de Control de Accidentes realizaron el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes para establecer con precisión las causas del percance y deslindar responsabilidades.