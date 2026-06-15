Joven lesionado tras disputa familiar en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una presunta disputa familiar ocurrida durante la madrugada de este lunes terminó con un joven lesionado y recibiendo atención médica en el Hospital de la Cruz Roja, luego de sufrir golpes, mordeduras y arañazos durante un altercado registrado en el sector oriente de la ciudad.

Fue alrededor de las 00:48 horas cuando personal de la benemérita institución solicitó la presencia de las autoridades para tomar conocimiento del ingreso de un hombre que presentaba diversas lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

A la llegada de los elementos de seguridad, el afectado ya era atendido por médicos y personal de enfermería, quienes reportaron que se encontraba estable y consciente, aunque con múltiples heridas provocadas durante una confrontación física.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, el lesionado señaló que las agresiones ocurrieron en medio de un conflicto familiar suscitado en un domicilio del sector oriente de Monclova. Trascendió que en el incidente habría participado la pareja sentimental de su madre, situación que derivó en una serie de agresiones físicas que le ocasionaron lesiones.

El joven presentaba marcas de mordeduras y arañazos, además de golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue necesario que recibiera atención médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

Tras entrevistarse con la víctima, los oficiales comenzaron a integrar la información correspondiente para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos y determinar si existen responsabilidades legales derivadas de la confrontación.