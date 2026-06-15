Accidente en Monclova: Automovilista abandona Chevrolet Spark volcado

MONCLOVA COAH.-La noche terminó entre fierros retorcidos y una búsqueda inconclusa sobre la avenida Montessori, donde un automovilista protagonizó una aparatosa volcadura y posteriormente abandonó la escena para evadir a las autoridades.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, cuando un vehículo Chevrolet Spark color rojo circulaba con dirección al oriente de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, al aproximarse a una curva ubicada varios metros antes del cruce con la avenida San José, el conductor perdió el control de la unidad.

Sin posibilidad de corregir la trayectoria, el automóvil salió del camino y terminó volcado sobre la carpeta asfáltica. El impacto dejó severos daños materiales en la carrocería y provocó la movilización de cuerpos de seguridad vial.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Testigos que presenciaron el percance señalaron que el conductor logró salir por sus propios medios tras la volcadura. Sin embargo, lejos de esperar el arribo de las corporaciones, decidió retirarse del lugar, dejando abandonado el vehículo siniestrado.

Minutos más tarde arribaron elementos de Control de Accidentes, quienes realizaron el aseguramiento de la zona y efectuaron las diligencias correspondientes para documentar lo ocurrido. Durante la inspección únicamente localizaron la unidad volcada, ya que el responsable había escapado.

Acciones de la autoridad

Las autoridades manejan como una de las principales líneas de investigación que el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, aunque serán los peritajes oficiales los que determinen con precisión las causas que originaron la pérdida de control.

Concluidas las labores periciales, una grúa remolcó el automóvil al corralón municipal, donde quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para identificar y localizar al responsable.

A pesar de la magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas ni daños a terceros. El saldo final fue de cuantiosas pérdidas materiales y un conductor prófugo de su responsabilidad.