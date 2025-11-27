Tío interviene para evitar tragedia de joven en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte drama familiar estuvo a punto de terminar en tragedia durante la madrugada de este jueves, cuando un adolescente de 16 años intentó quitarse la vida tras una tensa discusión con su madre en un domicilio ubicado sobre la calle Coquizadora, en la colonia Praderas del Sur.

La oportuna intervención de su tío evitó que Gadiel ´N´ se lesionara con un cuchillo, detonando una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia.

La crisis inició poco antes de la medianoche, cuando la discusión entre el joven y su progenitora escaló a un punto crítico. En medio del arrebato emocional, el adolescente tomó un arma blanca y amenazó con herirse, desencadenando un momento de terror dentro de la vivienda.

Fue entonces cuando su tío, quien presenció la escena, reaccionó con firmeza y serenidad. Logró desarmar al menor y contenerlo antes de que pudiera lastimarse. Solo después de controlada la situación, la madre, completamente desbordada por la angustia, llamó a los números de emergencia para pedir ayuda.

Agentes de la Policía Municipal y elementos de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y brindar contención a la familia, visiblemente afectada por la crisis. A la par, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ingresaron al domicilio y valoraron al adolescente, determinando que no presentó heridas gracias a la intervención de su familiar.

Sin embargo, su estado emocional se encontraba tan deteriorado que fue necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención psicológica especializada. Bajo resguardo y acompañado por personal de emergencias, el menor fue llevado a un nosocomio de la ciudad, donde permanecerá bajo observación hasta que los especialistas determinen lo necesario para su recuperación emocional.