Se le ´mete´ a camioneta

La conductora de la Nissan no extremó precauciones al tratar de cruzar la calle Cuauhtémoc.

¿Qué ocurrió?

Una mujer terminó con diversos golpes y en evidente crisis nerviosa luego de protagonizar un aparatoso accidente vial en calles del sector El Pueblo, donde su camioneta quedó con serios daños al ser impactada por una Dodge RAM que circulaba con preferencia.

El choque provocó la inmediata movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos municipales.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas de este jueves, cuando por la calle Benito Juárez salió la camioneta Nissan X-Trail modelo 2020, color gris, conducida por Maribel Silva Esquivel. En su intento por cruzar la calle Cuauhtémoc para incorporarse hacia el sur, la mujer terminó atravesándose al paso de una Dodge RAM modelo 2004, negra, manejada por Fructuoso Castaño, quien poco pudo hacer para evitar el impacto.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El golpe dejó a la X-Trail atravesada sobre la vialidad con severos daños en su costado, mientras la conductora permanecía en crisis y sin poder descender por su propia cuenta. Testigos de inmediato solicitaron el apoyo de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia.

Los paramédicos de la benemérita institución se encargaron de brindarle atención prehospitalaria a Maribel, quien por fortuna no requirió traslado a un hospital, aunque quedó seriamente alterada por el fuerte choque.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron minutos después para realizar el peritaje correspondiente. Finalmente, se pidió al conductor de la RAM que orillara su unidad y ambos involucrados fueron llevados a la Comandancia Municipal, donde se analizaría la responsabilidad y se buscaría llegar a un acuerdo mediante el ajustador de la Nissan.