Mujer agredida por su pareja pide ayuda en tienda de Colinas de Santiago

Una mujer víctima de violencia familiar terminó pidiendo auxilio en una tienda de conveniencia ubicada en la entrada de la colonia Colinas de Santiago, lo que desató una fuerte movilización por parte de la Policía Preventiva y paramédicos de la Cruz Roja la mañana de este jueves.

El reporte se generó alrededor de las 08:25 horas, cuando los elementos de la unidad 238 circulaban por el negocio denominado Chips y fueron alertados por un ciudadano que les hizo señas para detenerse. El hombre señaló que momentos antes había llegado una mujer con visibles huellas de violencia.

¿Qué ocurrió?

Al tomar contacto con la afectada, identificada como Paola Medina Galán, los oficiales confirmaron que presentaba golpes recientes y se quejaba de un fuerte dolor en uno de sus costados. Entre lágrimas, la mujer relató que había sido agredida por el padre de sus hijas, por lo que huyó en busca de ayuda.

Minutos después, socorristas de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle atención pre hospitalaria. Debido a sus lesiones y la intensidad del dolor, fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración más profunda.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los oficiales le recomendaron interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que las autoridades ministeriales actúen en contra del agresor y pueda recibir protección.