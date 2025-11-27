Derrapa en el Pape

MONCLOVA, COAH.— Un joven motociclista resultó gravemente lesionado la tarde de este jueves luego de derrapar en el bulevar Harold R. Pape, cuando se dirigía a su trabajo a alta velocidad y perdió el control del vehículo ligero. El accidente ocurrió en el retorno ubicado en la parte baja del puente elevado que cruza la Avenida 2, en la colonia Obrera Sur cerca de las 14:45 horas.

El joven identificado como Marcos Osiel Pardo Esparza, de 20 años, vecino de la colonia Praderas del Sur, viajaba a toda velocidad en su motocicleta cuando al pisar las barras de seguridad del retorno, perdió el control de la moto, lo que provocó que derrapara y cayera sobre el pavimento. Según un compañero que circulaba detrás de él, Marcos no pudo evitar el accidente debido al exceso de velocidad al que se desplazaba.

¿Qué ocurrió?

Testigos que presenciaron el incidente se detuvieron inmediatamente para auxiliar al joven y llamaron a las autoridades y paramédicos para que atendieran la emergencia. Al llegar al lugar, socorristas de Cruz Roja Mexicana atendieron a Marcos, quien presentaba abrasiones en el brazo izquierdo y en el costado derecho, debido al impacto contra el pavimento. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital de la Benemérita Institución para recibir atención médica especializada.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal resguardaron el área para evitar más accidentes, ya que el joven quedó tendido en la vía, lo que representaba un peligro para otros automovilistas y para el mismo lesionado. Los oficiales del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento del percance y deslindar responsabilidades. La motocicleta fue remolcada a un corralón por medio de una grúa, mientras que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes. Afortunadamente, el estado de salud del joven se reporta como estable.