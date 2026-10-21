Adulto mayor cae y se "raja" el rostro

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 65 años terminó en el hospital luego de sufrir una caída mientras recolectaba materiales reciclables en calles de la colonia Azteca, después de presentar un mareo que presuntamente le hizo perder el equilibrio.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas, en el cruce de las calles Tenochtitlán y Cuauhtémoc, donde Rogelio Rivera García caminaba en busca de objetos que pudiera vender para obtener ingresos.

De acuerdo con la información proporcionada, el adulto mayor había salido de la colonia Miravalle para realizar su recorrido habitual. Sin embargo, al llegar a un bote de basura, comenzó a sentirse mareado y cayó desde su propia altura contra el pavimento.

Lesiones y atención médica

El hombre sufrió varias lesiones, principalmente en el rostro, por lo que vecinos que se percataron de lo ocurrido solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y valorar su estado de salud. Posteriormente, determinaron que requería traslado hospitalario para una revisión médica más completa.

Causas del mareo y evaluación médica

Rogelio fue llevado a un hospital para recibir atención y descartar posibles complicaciones derivadas de la caída. La causa del mareo deberá ser determinada mediante la valoración médica correspondiente.