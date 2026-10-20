Motociclista herido tras choque con camioneta en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Un motociclista terminó atrapado debajo de una camioneta y con lesiones de consideración, luego de protagonizar un choque con una Dodge Journey en el cruce del libramiento Oriente y la avenida Susan Lou Pape.

El accidente ocurrió la tarde de este martes, a la altura de la colonia Buenos Aires, donde el conductor de la camioneta presuntamente no respetó el señalamiento de alto y le quitó el paso al motociclista.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, Joel Flores conducía una Dodge Journey sobre la avenida Susan Lou Pape.

Al llegar al entronque con el libramiento Oriente, también conocido como Eliseo Mendoza Berrueto, presuntamente ignoró la señal de alto y se atravesó en la trayectoria de una motocicleta Italika negra.

José Ballesteros, quien conducía la unidad de dos ruedas, no habría conseguido evitar el impacto. Tras la colisión, terminó debajo de la camioneta, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, valorar sus lesiones y estabilizarlo antes de trasladarlo de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hasta el momento, no se había informado oficialmente sobre el estado de salud del lesionado.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance y determinar las responsabilidades.

El conductor de la Dodge Journey, Joel Flores, fue asegurado por los agentes y trasladado a la Comandancia Municipal para continuar con los procedimientos legales derivados del accidente.

Finalmente, una grúa retiró los vehículos involucrados, que presentaban daños materiales a consecuencia del choque.

Las autoridades deberán determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades conforme a los resultados de las investigaciones.