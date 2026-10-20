Niño de 11 años sufre accidente en Escuela Primaria

MONCLOVA, Coah.- Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este martes en la Escuela Primaria Monclova 400, luego de que se reportó que un niño de 11 años estaba herido y con una hemorragia tras sufrir un accidente en las gradas del plantel.

Los hechos ocurrieron en la institución educativa ubicada sobre la calle Alto Horno 3, en la colonia Praderas del Sur, donde Gerardo N se lesionó en el chamorro izquierdo al intentar evitar una caída.

De acuerdo con la información proporcionada, el menor terminó sentado en las gradas y se hirió con un fierro que sobresalía de la estructura, lo que le provocó una lesión considerable y un sangrado que alertó al personal escolar.

Al ser notificada del accidente, su madre acudió al plantel para hacerse cargo de él. La mujer revisó junto con personal docente el video en el que quedó registrado el momento del percance.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también acudieron para valorar al niño cuando estaba por salir de la escuela. Tras revisarlo, señalaron que requería sutura y una valoración médica para determinar la profundidad de la herida.

Sin embargo, la madre decidió trasladarlo por sus propios medios a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que rechazó que los socorristas lo llevaran en ambulancia.

El menor quedó bajo atención médica para recibir el tratamiento correspondiente por la lesión que sufrió en la extremidad izquierda.