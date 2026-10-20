Motociclista cae tras ser impactado por automóvil en Castaños

CASTAÑOS, Coah.- Un motociclista terminó en el pavimento luego de que la conductora de un automóvil Chevrolet Aveo lo impactara cuando circulaba por la calle Zacatecas, en la colonia Héroes del 47, durante la mañana de este martes.

El accidente ocurrió cuando Norma Sánchez, quien conducía un Chevrolet Aveo negro, se disponía a avanzar sobre la calle Zacatecas, sin percatarse de que una motocicleta Italika DM 250, negra con dorado, conducida por Erick Mercado, venía a contraflujo por su carril.

Al avanzar, la conductora terminó golpeando la motocicleta, lo que provocó que el motociclista cayera sobre el pavimento y resultara con diversos golpes. Por fortuna, no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes elaboraron el peritaje para deslindar responsabilidades y trasladaron a los involucrados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales y evitar que el caso fuera consignado al Ministerio Público.