Adulto mayor entra en paro durante traslado a la Clínica 7

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este jueves, luego de que un adulto mayor, quien padece cáncer, fue localizado en el suelo de su vivienda y posteriormente entró en paro durante su traslado a la Clínica 7 del Seguro Social.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas en la calle Villa Española, de la colonia Praderas del Sur, tercer sector, en el domicilio marcado con el número 727.

El llamado de auxilio fue realizado por un hombre que informó a las autoridades que su hermano se encontraba delicado de salud. Al acudir al domicilio, lo encontró tirado en el suelo y con dificultades para levantarse.

El hombre, de 66 años, padece cáncer, situación que le había complicado considerablemente su estado de salud.

Complicaciones en el traslado

El caso se tornó más complicado debido a que el adulto mayor vivía solo y el domicilio se encontraba cerrado, por lo que elementos de la Policía Municipal tuvieron que intervenir para poder ingresar y permitir el acceso de los paramédicos.

Minutos después arribaron elementos del SAMU, quienes atendieron al paciente, lograron estabilizarlo y comenzaron su traslado de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin embargo, durante el trayecto, su estado de salud se agravó y entró en paro, por lo que los paramédicos solicitaron apoyo a la Policía Municipal para abrir paso a la ambulancia.

Atención médica en la clínica

Las unidades policiacas implementaron el apoyo sobre el bulevar Harold R. Pape para agilizar el traslado hasta la Clínica 7, donde el adulto mayor fue entregado al personal médico.

El hombre quedó bajo atención de los especialistas, quienes continuarían con las maniobras y valoración correspondiente para determinar su estado de salud.