Eliazar Juárez pide auxilio con un cuaderno y es salvado por sus vecinos

MONCLOVA, COAH.- Un cuaderno y una pluma se convirtieron en el único medio que tuvo un adulto mayor para pedir auxilio cuando un fuerte dolor abdominal y un sangrado lo pusieron en alerta durante la noche, en pleno centro de Monclova.

Eliazar Juárez Armendáriz, de 76 años, vive en la calle De la Fuente número 328 y, debido a que es mudo de nacimiento, recurrió a la escritura para comunicar a quienes se encontraban cerca que necesitaba ayuda.

La valentía de pedir ayuda

El hombre, quien utiliza silla de ruedas y vive prácticamente solo, comenzó a sentirse mal durante la noche. Ante el intenso dolor abdominal y el sangrado que manifestó presentar, tomó un cuaderno y escribió un mensaje solicitando auxilio.

Su petición no pasó desapercibida. Vecinos de la zona lograron comprender lo que intentaba comunicar y rápidamente solicitaron ayuda al número de emergencias, preocupados por la condición en la que se encontraba.

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja arribaron al domicilio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la institución, donde quedó bajo atención médica.

Mientras los médicos y personal de enfermería se encargaban de atenderlo y mantenerlo bajo observación, surgió otra preocupación: durante ese momento no fue posible localizar a algún familiar que pudiera acompañarlo.

Eliazar permaneció entonces bajo el cuidado del personal de la Benemérita institución, mientras se daba seguimiento a su estado de salud.

La soledad del adulto mayor

El caso dejó al descubierto la situación de soledad en la que vive el adulto mayor, pero también mostró que, en medio de una noche complicada, sus vecinos estuvieron atentos a su llamado y fueron quienes ayudaron a que recibiera atención médica.