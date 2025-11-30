Agencia de Investigación Criminal refuerza seguridad en Monclova: violencia de pandillas

MONCLOVA, COAH.— Con un despliegue inusual de unidades y personal táctico, la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Coahuila tomó el control del sector sur de la ciudad la tarde y noche de este sábado, luego de que en días recientes se registrara una creciente ola de violencia protagonizada por pandillas juveniles.

Las colonias La Obrera, Praderas del Sur, Calderón, Ramos, Arizpe, Asturias y Colinas de Santiago fueron escenario del recorrido de los agentes, quienes arribaron fuertemente armados y con la consigna de reforzar la seguridad en puntos considerados focos rojos. Durante varias horas, los investigadores realizaron patrullajes preventivos, inspección de vehículos sospechosos, entrevistas a vecinos y vigilancia estratégica en calles donde se han reportado disturbios constantes.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la corporación, en estas zonas se ha identificado un incremento significativo de actividades delictivas asociadas a grupos de adolescentes y jóvenes que se enfrentan entre sí, cometen agresiones, dañan propiedades y alteran el orden público, lo que ha generado preocupación entre los habitantes que aseguran vivir bajo constante tensión.

Fuentes cercanas al operativo señalaron que la intención es mantener presencia permanente en el sector, no solo como medida de contención inmediata, sino como parte de una estrategia para inhibir conductas violentas, evitar enfrentamientos y devolver la tranquilidad a cientos de familias que han reportado sentirse rebasadas por la situación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los mandos confirmaron que estas acciones continuarán durante los próximos días, sumando esfuerzos con otras corporaciones municipales y estatales, con el objetivo de frenar el avance de los grupos juveniles conflictivos y restablecer por completo el orden en el sur de la ciudad.