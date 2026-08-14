¡Lo golpean entre tres!

MONCLOVA, Coah. – Con diversos golpes terminó un vecino de la colonia Colinas de Santiago luego de protagonizar una riña con tres sujetos, quienes lo habrían atacado a golpes y posteriormente escaparon del lugar.

El lesionado fue identificado como Jesús Rodríguez Rodríguez, de 44 años, quien durante la noche caminaba por la calle Santiago del Amor cuando comenzó a discutir con tres individuos.

De acuerdo con los primeros reportes, el intercambio de palabras subió de tono hasta convertirse en una pelea. Los tres sujetos presuntamente se abalanzaron contra Jesús y lo golpearon hasta dejarlo tendido sobre el pavimento.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 22:30 horas, por lo que vecinos solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar al hombre, quien presentaba diversos golpes. Pese a las lesiones, Jesús permanecía alterado y, según testigos, lanzó amenazas contra quienes presuntamente lo habían agredido.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron al sitio y realizaron recorridos por calles cercanas en busca de los tres involucrados. Sin embargo, los oficiales no lograron ubicarlos, ya que habían escapado antes de que llegaran las autoridades.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, que deberán establecer cómo ocurrió la riña y determinar las responsabilidades.