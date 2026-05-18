Ataque armado en Tamaulipas deja muerto a agente federal asignado al consulado de E.E.U.U.

Un elemento del Servicio de Protección Federal perdió la vida y otro más resultó herido luego de una agresión armada registrada en Tamaulipas contra oficiales que estaban asignados a labores de vigilancia del consulado de Estados Unidos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según los primeros reportes, los agentes federales habían terminado su jornada laboral cuando se vieron involucrados en un accidente vial provocado por una camioneta que los impactó y posteriormente intentó escapar, lo que dio inicio a una persecución.

Durante la movilización, los ocupantes de la unidad comenzaron a disparar contra los oficiales. Minutos después, otra camioneta con hombres armados se sumó al ataque y también abrió fuego contra los elementos federales.

Ante la agresión y el riesgo para su integridad, los uniformados repelieron el ataque. Como resultado, uno de los agentes sufrió una herida de bala en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica, mientras que otro integrante del SPF murió en cumplimiento de su deber.

Tras los hechos, autoridades estatales y federales realizaron recorridos de búsqueda y localizaron en la colonia Buenavista una camioneta azul con placas de Texas que presentaba impactos de bala.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron armas largas y artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", utilizados para dificultar persecuciones. De acuerdo con fuentes de seguridad, la unidad asegurada habría sido utilizada por los agresores que participaron en el ataque contra los oficiales federales.

La camioneta quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para identificar y localizar a los responsables.