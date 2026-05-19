Vándalos agreden a Jesús N en colonia Moderno de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Con una severa herida en la cabeza terminó un vecino de la colonia Moderno tras ser atacado violentamente por un grupo de sujetos durante la noche de ayer, en un hecho que generó movilización policiaca y de cuerpos de auxilio en el sector.

La agresión ocurrió sobre la calle 16 de Septiembre, donde Jesús N permanecía en el exterior de su vivienda cuando fue sorprendido por varios individuos identificados por vecinos como vándalos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores se le aproximaron de manera repentina y, sin darle oportunidad de defenderse, lo golpearon brutalmente con un block en la cabeza, provocando que cayera al suelo lesionado y aturdido.

Tras la agresión, los responsables escaparon corriendo entre las calles de la colonia antes de la llegada de las autoridades, mientras habitantes del sector solicitaban apoyo a los números de emergencia al observar al hombre sangrando sobre la vía pública.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron minutos después para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba una fuerte herida en el cráneo y crisis nerviosa derivada del ataque.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron recorridos en los alrededores con la intención de ubicar a los responsables; sin embargo, hasta el cierre del reporte no se informó sobre personas detenidas.

La agresión causó temor entre vecinos de la colonia, quienes señalaron constantes problemas de vandalismo e inseguridad en el sector.