Castaños: Joven conductor ileso tras choque con Dodge Charger

CASTAÑOS, COAH.– Lo que comenzó como la emocionante prueba de manejo de un automóvil deportivo terminó en un aparatoso accidente sobre el bulevar Santa Cecilia, luego de que un joven conductor perdiera el control de un Dodge Charger blanco recién elegido para compra y acabara destrozándolo contra el camellón central.

Los hechos se registraron en el cruce del bulevar Santa Cecilia y la calle Benito Juárez, en la colonia Eros del 47, donde Gustavo Rioja acudió a un lote de autos con la intención de probar el vehículo antes de concretar la operación.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven abordó el automóvil deportivo y avanzó sobre el bulevar, pero metros más adelante aceleró bruscamente. La potencia del vehículo y la pérdida de control provocaron que terminara subiéndose al camellón central, impactándose violentamente y destruyendo gran parte de la parte frontal de la unidad.

El Charger quedó atravesado en medio de la vialidad, causando alarma entre automovilistas y comerciantes del sector. Propietarios del lote de autos acudieron rápidamente al sitio al percatarse que el conductor no había recorrido ni 150 metros antes de sufrir el percance.

Paramédicos del grupo GRUM arribaron para brindar atención prehospitalaria, mientras elementos de Protección Civil de Castaños realizaron labores preventivas en la zona. Asimismo, oficiales del Departamento de Control de Accidentes efectuaron el peritaje correspondiente y confirmaron que el exceso de aceleración y la pérdida de control fueron factores determinantes en el choque.

Pese a lo aparatoso del accidente y los severos daños materiales, el conductor resultó milagrosamente ileso.