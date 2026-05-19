Fiscalía de Durango busca a mujer desaparecida... 15 años después del reporte y 14 de haber sido localizada

Una denuncia difundida en redes sociales desató críticas contra la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), luego de que una mujer asegurara que autoridades ministeriales acudieron recientemente a su domicilio para iniciar la búsqueda de su hermana, pese a que había sido localizada desde hace 14 años.

El caso fue dado a conocer por Diana Rivera a través de un video publicado en plataformas digitales, donde relató que su hermana fue reportada como desaparecida en 2011 tras salir de su casa, pero fue encontrada sana y salva en 2012.

¿Qué ocurrió con la búsqueda de la hermana?

Sin embargo, según el testimonio, agentes de la fiscalía acudieron hace unos días al domicilio familiar argumentando que apenas había procedido el reporte de desaparición y que comenzarían las diligencias correspondientes para localizarla.

Rivera explicó que la familia informó a los elementos de la FGED que la mujer ya había sido encontrada hace años, que actualmente vive en Estados Unidos y que incluso ya formó una familia.

Pese a ello, señaló que las autoridades solicitaron pruebas para confirmar que la mujer se encuentra bien y reside en el extranjero, situación que generó desconcierto entre los familiares debido al tiempo transcurrido desde la resolución del caso.

Reacciones en redes sociales

La denuncia rápidamente se viralizó y provocó numerosas reacciones de usuarios en redes sociales, quienes criticaron presuntas fallas administrativas, rezagos en las carpetas de investigación y deficiencias en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en Durango.

Tras hacerse pública la situación, se buscó conocer la postura oficial de la Fiscalía de Durango para aclarar si se trató de un error en la actualización de expedientes o en la Unidad de Búsqueda de Personas; sin embargo, hasta el momento la dependencia no ha emitido información al respecto.