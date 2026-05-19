Da a luz en el baño

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una madrugada tranquila terminó convirtiéndose en un momento de angustia y emoción para una familia de la colonia Colinas de Santiago, luego que una joven de 22 años diera a luz de manera inesperada dentro del baño de su domicilio, movilizando a policías y paramédicos durante las primeras horas de este martes.

¿Cómo ocurrió el nacimiento?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:50 horas dentro de una vivienda de las calles La Ermita y Martín de Zavala, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de prevención y vigilancia por el sector y fueron interceptados por una mujer desesperada que pedía ayuda urgente.

Se trataba de Dora Elia González, quien solicitó una ambulancia para auxiliar a su nieta América, de 22 años de edad, quien cursaba un embarazo de aproximadamente 39 semanas y acababa de entrar en labor de parto de forma inesperada dentro de su vivienda.

De acuerdo con el reporte, la joven comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal y, sin previo aviso, al ingresar al baño ocurrió el nacimiento del bebé de manera fortuita, sin tiempo para llegar a un hospital.

Atención de emergencia

La situación generó momentos de tensión entre los familiares, quienes temían por la salud tanto de la madre como del recién nacido. Afortunadamente, el bebé nació con llanto presente, lo que trajo tranquilidad entre los presentes mientras solicitaban desesperadamente apoyo médico.

Elementos policiacos permanecieron brindando apoyo en el domicilio mientras paramédicos del SAMU arribaban al sitio para valorar a la joven madre y al recién nacido.

Tras una revisión prehospitalaria, ambos fueron reportados estables, por lo que la mujer fue trasladada junto con su bebé a la Clínica 7 del Seguro Social para recibir atención médica especializada y confirmar que todo se encontrara en orden.

Impacto en la comunidad

Lo que comenzó como una madrugada de incertidumbre terminó convirtiéndose en una historia inesperada, donde los nervios y la preocupación dieron paso a la llegada de una nueva vida en pleno hogar.