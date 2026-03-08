Operativo policiaco en Monclova tras agresión de hombre a su ex pareja

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización policiaca se registró la noche de ayer en el sector sur de la ciudad, luego de que un sujeto irrumpiera de forma violenta en la vivienda de su ex pareja, a quien agredió físicamente antes de llevarse por la fuerza a su hijo de apenas siete meses de edad.

El presunto responsable fue identificado como Jordan Alan Rodríguez Mata, de 31 años, alias "El Güero Mata", quien arribó al domicilio de Jaqueline Martínez Cruz, de 25 años, ubicado en el cruce de las calles 19 de Febrero y Doctor Rafael Cepeda, en el Fraccionamiento Francisco I. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo llegó al lugar a bordo de una motocicleta tipo cross color negro y presuntamente bajo los efectos de alguna droga, iniciando una fuerte discusión con su ex pareja que rápidamente se tornó violenta.

Durante el altercado, el sujeto golpeó a la joven mujer y posteriormente tomó al bebé de siete meses de edad, saliendo del domicilio de manera apresurada.

Tras apoderarse del menor, abordó nuevamente la motocicleta y emprendió la huida con rumbo desconocido, dejando a la madre del pequeño en estado de shock por la agresión sufrida.

La afectada logró pedir auxilio a una vecina del sector, quien realizó el reporte al número de emergencias, provocando la rápida movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal.

Los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda en distintas colonias del sur de Monclova, recorriendo calles y avenidas cercanas con el objetivo de localizar al presunto agresor y recuperar al menor.

Sin embargo, pese al patrullaje implementado durante varios minutos, el sujeto logró escapar y no fue localizado en el momento.

Autoridades señalaron que ya cuentan con la identidad del presunto responsable, por lo que se espera que en las próximas horas se intensifiquen las acciones para ubicarlo y garantizar la integridad del menor.