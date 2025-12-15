Intento de robo de cableado en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un intento de robo de cableado en una subestación industrial de Altos Hornos de México estuvo a punto de terminar en tragedia la madrugada de ayer, luego de que sujetos armados fueran sorprendidos en plena faena y respondieran a balazos para lograr escapar.

De acuerdo con información preliminar, los delincuentes ingresaron de manera clandestina a la infraestructura industrial con la clara intención de sustraer cableado, sin embargo, sus movimientos fueron detectados por guardias de seguridad privada que realizaban rondines de vigilancia dentro del complejo.

Al verse descubiertos, los llamados "amantes de lo ajeno" no dudaron en sacar armas de fuego, con las que amenazaron a los vigilantes y realizaron varias detonaciones para intimidarlos y abrirse paso. En medio del caos, los sujetos emprendieron la huida a toda velocidad sobre la avenida Puerta 4, dejando el robo inconcluso.

Tras el reporte de los disparos, se activó de inmediato el sistema de emergencias, lo que derivó en una rápida movilización de elementos de Seguridad Pública y otras corporaciones, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en el sector industrial y vialidades aledañas.

Pese a los recorridos y filtros de revisión implementados, los agresores lograron escabullirse y hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas. Afortunadamente, no hubo guardias lesionados, aunque el hecho generó alarma por el uso de armas de fuego dentro de una zona estratégica.

Las autoridades informaron que ya se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables y no descartaron reforzar la vigilancia en subestaciones y puntos industriales, ante el incremento de intentos de robo de cableado.