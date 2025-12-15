Hallan al ´Topo´ tirado en la calle

La calma de la mañana de este lunes se rompió en la Zona Centro, cuando un hombre conocido como "El Topo" fue reportado aparentemente muerto sobre la vía pública, generando una oleada de alarma de la propietaria de una vivienda, donde yacía el sujeto.

El pánico se desató al filo de las 06:00 horas, en la calle Génova, cuando un ama de casa, probablemente menos experimentada en situaciones de resaca, confundió a Francisco Güel Vázquez, de 48 años, con una víctima fatal al verlo inerte fuera de su puerta principal.

Sin embargo, la respuesta de los servicios de emergencia desveló una verdad mucho menos dramática: "El Topo" no estaba muerto, solo estaba extremadamente borracho. Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos se apresuraron al sitio, probablemente más por costumbre que por verdadera urgencia, ya que al llegar encontraron a Güel Vázquez tirado sobre la banqueta en un estado tan avanzado de ebriedad que ni la lluvia o el frío pudieron despertarlo.

Tras una revisión rápida, confirmaron lo que ya era obvio: el hombre no tenía lesiones ni signos de violencia. Simplemente, había caído víctima de una madrugada de copas. Fue el mismo "Topo" quien confirmó que había pasado la madrugada degustando bebidas alcohólicas (porque, claro, ¿quién no?) y, al tratar de llegar a su casa en la colonia Guerrero, el cansancio, la deshidratación y la falta de sentido común lo vencieron.

Decidió hacer una pausa, o más bien, se tumbó a dormir sobre la vía pública, dejando a la gente preguntándose si acaso estaba participando en una especie de performance. Por suerte, los paramédicos descartaron que el hombre estuviera gravemente herido. Lo único grave era, por supuesto, su estado de embriaguez.

La situación, que estaba tomando tintes de novela trágica debido a las bajas temperaturas, terminó siendo un simple recordatorio de lo que pasa cuando te pasas de copas y, peor aún, lo haces en la calle. Debido al riesgo que existía en que el hombre sufriera hipotermia debido a que estaba a la intemperie a pesar de las bajas temperaturas, los Bomberos se ofrecieron a llevarlo a su hogar pero se negó rotundamente, limitándose a seguir su camino.