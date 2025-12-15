Joselline Alvarado es víctima de asalto en tienda en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Un solitario delincuente perpetró un asalto la noche de ayer en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Fraccionamiento Francisco I. Madero, despojando a la cajera de dinero en efectivo y algunos productos antes de huir rápidamente en una bicicleta.

El atraco ocurrió cerca de las 21:30 horas, cuando un hombre llegó a la tienda localizada sobre la calle Plan de Guadalupe, entre Plan de Guadalupe y Arturo Méndez. Empuñando un cuchillo, amenazó a la empleada, Joselline Alvarado Valdez, de 28 años, a quien despojó de los billetes de la caja registradora y hasta de unos fritos antes de escapar del lugar.

¿Cómo ocurrió el asalto?

De acuerdo con el relato de la cajera, el asaltante, quien medía aproximadamente 1.80 metros de altura, vestía un suéter negro con letras rojas de la marca Reebok, y una gorra. Tras cometer el crimen, se dio a la fuga a bordo de una bicicleta, dirigiéndose hacia un callejón a un costado del establecimiento, en dirección a Techno Trim.

Acciones de la autoridad

Inmediatamente después de ser alertadas, autoridades municipales se desplazaron al sitio y tomaron declaración de la víctima. Los oficiales revisaron las cámaras de vigilancia de la tienda, con la esperanza de esclarecer la identidad del delincuente y dar con su paradero. Sin embargo, el criminal logró escapar antes de la llegada de las autoridades.